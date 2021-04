Chez Legoupil Industrie, une opération « Vis ma vie » pour souder les collaborateurs

15 jours gratuits et sans engagement

Créer du lien et de la cohésion entre les services et les collaborateurs. Tel était l’objectif de la première opération «Vis ma vie » réalisée en 2020, juste avant le confinement, dans l’entreprise Legoupil Industrie, un fabricant et installateur de bâtiments industriels de 120 salariés basé à Vire, dans le Calvados.