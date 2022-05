Chez Labeyrie, des robots au cœur de l'abattoir

Les canards défilent, pattes et cou pendus à un crochet, l’abdomen plumé en avant. Il suffit aux opératrices de deux coups de couteau rapides pour leur ouvrir le ventre et mettre en évidence leur foie. Butin convoité, saisi par d’autres mains gantées qui le déposent dans un tunnel où il passera de 38 à 6 °C. Ancien et optimisé, ce ballet se déroule quasiment chaque matin dans le plus grand abattoir de canards du groupe Labeyrie, à Came (Pyrénées-Atlantiques), dans le nord du Pays basque français.

