Chez Kion, la réalité virtuelle dope la conception

La réalité virtuelle devient un outil de support pour l’industrie. L’entreprise allemande Kion, un fabricant de chariots élévateurs et véhicules à guidage automatique (AGV) commercialisés sous les marques Still, Linde HM et Fenwick, a introduit cette technologie dans son processus de développement de nouveaux produits. D’abord expérimentée sur le site français du groupe, à Châtellerault (Vienne), la réalité virtuelle (VR) pour la conception de chariots a été étendue sur trois nouveaux sites du constructeur, en Allemagne (à Hambourg et à Aschaffenbourg) et en Chine.