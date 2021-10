Chez Capgemini, l’égalité salariale rattrape désormais... des hommes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rawpixel - Unsplash Depuis dix ans, les accords d'entreprise sur l'égalité professionnelle femmes-hommes ont permis à Capgemini de quasiment supprimer les écarts de salaires. Aux hommes, maintenant, de bénéficier des mesures de rattrapage.

« Nous avons tellement bien travaillé, depuis dix ans, à rattraper l’écart salarial entre les femmes et les hommes, que notre dernier accord étend aux hommes le sujet de l’égalité salariale. En moyenne, les femmes gagnent 2% de moins, mais dans certaines équipes, elles sont mieux payées que les hommes », détaille Pierre-Alain Coget, le directeur des relations sociales de Capgemini en France. « C’est un signal énorme, qui montre qu’on a beaucoup avancé depuis le premier accord de 2011 », se réjouit Louis Duvaux, le délégué syndical central CFTC.

Son syndicat est l'un des cinq sur les six du groupe (sans la CGT) à avoir signé, le 21 avril 2021, un « accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la parentalité, l’équilibre des temps et la mobilité durable ». C'est le quatrième, depuis 2011, à dédier un budget au rattrapage salarial. Quelque 500 000 euros y seront consacrés en 2021, puis 600 000 par an à partir de 2022, auxquels pourront s’ajouter environ 500 000 euros dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

