Cette gourde olfactive veut réduire votre consommation de sucre et de plastique

La mode des gourdes ne vous a sans doute pas échappé. De nombreuses start-up investissent ce marché de niche pour réduire notre utilisation de plastique à usage unique. En janvier, la jeune pousse allemande Air Up a annoncé avoir levé plus de 20 millions d’euros grâce à son concept : une “gourde olfactive” censée réduire notre consommation de sucre.

Qui n’a jamais subi cette désillusion ? Le consommateur pense s’offrir une pause détox’ avec un innocent thé glacé à l’emballage incitatif. Le rafraîchissement se transforme en douche froide à la lecture des ingrédients : le breuvage se révèle chargé en sucre, voire en additifs.

Aromatiser grâce à la "rétro-olfaction"

Installé à l’université de Munich (Allemagne) et arrivé en France en septembre 2020, Air Up a cherché un autre moyen d’aromatiser l’eau. Leurs gourdes intègrent des “dosettes olfactives” qui parfument l’eau sans y ajouter d’ingrédients. Pour cela, la bouteille réutilisable exploite le phénomène de “rétro-olfaction”, aussi connu chez les amateurs de vin.

“Sans sucre, ni additifs ou autres ingrédients, ce concept unique réside dans la connexion biologique entre le nez, la bouche et le cerveau : en aspirant l'eau avec la paille, les bulles d'air se parfument et viennent duper le cerveau sous la forme de goût”, explique Air Up dans un communiqué. On parle aussi de voie rétronasale : les effluves circulent dans votre bouche pour passer en quelque sorte par la porte arrière de votre nez et remonter vers votre bulbe olfactif.

Parmi les investisseurs séduits, on retrouve le fonds français Five Seasons Ventures spécialisé dans la food tech et le groupe américain PepsiCo. L’entreprise de 80 employés commercialise ses produits en ligne avec divers goûts proposés : cerise, café frappé, pomme, baies sauvage...

(Un exemple de dosettes olfactives commercialisées par Air Up. Crédit : Air Up)