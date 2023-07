Ces robots français qui explorent les grands fonds océaniques

« On connait mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans » : un refrain ô combien récurrent parmi les spécialistes des abysses. Ces grands fonds sont riches en ressources, notamment minérales, qui connaissent un regain d’intérêt pour leur utilité dans la transition énergétique. Si certains pays ou groupes miniers prévoient déjà les équipements nécessaires pour l’exploitation potentielle des planchers océaniques, et débattent à ce sujet jusqu'au 28 juillet à l'Autorité internationale sur les fonds marins, la France est plutôt championne dans leur exploration. Elle possède deux permis dans les eaux internationales, dans la zone de Clarion-Clipperton, en plein océan Pacifique, pour ses nodules polymétalliques, et dans l’Atlantique pour les sulfures hydrothermaux.

Naviguer à 6 000 mètres sous les mers

[...]