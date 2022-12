«Ces règles du jeu vont fortement favoriser la production européenne, le recyclage et la réutilisation des batteries», estime Pascal Canfin

L'Usine Nouvelle - Vendredi 9 décembre, un accord devrait être trouvé sur la réglementation sur les batteries. Sera-t-il bien validé ?

Pascal Canfin - Oui, je suis optimiste. Nous allons mettre en place à travers ce texte les règles du jeu qui vont fortement favoriser la production européenne, le recyclage et la réutilisation des batteries. Et nous allons conditionner progressivement l’accès au marché européen pour privilégier les batteries les plus vertueuses sur le plan environnemental.

Quelles sont les mesures fortes qui vont être adoptées ?

C’est une approche inédite. Ce texte va mettre en place une obligation de déclaration de l’empreinte carbone pour toutes les batteries, qu’elles soient produites en Europe ou importées. D’ici quatre ans, seules les batteries des voitures électriques respectant un seuil maximal d’intensité carbone pourront entrer sur le marché européen. L'accord prévoit également des exigences de circularité pour favoriser le recyclage des matières premières stratégiques en Europe. Il instaure également un devoir de vigilance pour assurer que les matières premières soient extraites selon des standards environnementaux et sociaux élevés.

