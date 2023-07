[Ces influenceurs si précieux pour l’industrie] Henri Hihacks, le plus bricoleur

Poste à souder, imprimantes 3D, machine à commande numérique… Le bureau de ce jeune vidéaste de 25 ans ne ressemble pas à celui des autres. Dans ses vidéos, postées sur YouTube, il bricole et construit des objets plus ou moins utiles, allant d’un déambulateur ultra-rapide jusqu’à un flipper, en passant tout de même par une voiture électrique et un smartphone fait maison. Avec son matériel semi-professionnel, Henri Hihacks s’aventure donc à diverses expériences, selon son inspiration, pour le plus grand bonheur de sa communauté. Pour les jeunes générations, il est ainsi la preuve que les métiers de l’électronique, de la métallurgie et de l’ingénierie sont passionnants, et pourraient même pousser certains à suivre des carrières scientifiques.

