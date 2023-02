Ces industriels qui profitent de la fin de la vaisselle à usage unique dans la restauration rapide

Encore discrète, la vaisselle prend peu à peu sa place sur les tables de la restauration rapide. Depuis le 1er janvier 2023, l’emballage jetable est sommé de disparaître au profit de son équivalent réemployable. Seul les établissements avec au moins 20 places assises sont concernés. Ainsi en a décidé le législateur qui veut, avec la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), réduire les déchets d’emballage à usage unique. Les contenants en carton (et bien souvent partiellement plastifiés), ou les solutions en plastique souples, doivent quitter la table. En substitution, le plastique rigide, le verre et le métal ouvrent la voie à un nouveau mode de consommation. Pour certains industriels qui s’activent en coulisse, la transition écologique est une aubaine. 20 milliards de couverts, gobelets, assiettes et autres contenants jetables (environ 100 000 tonnes de déchets) liés à la consommation sur place sont à remplacer au plus vite.

Accélération de la demande

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]