Ces hommes et femmes de l’industrie, nouveaux députés de l’Assemblée nationale

Ce mercredi 22 juin, 577 élus débutaient un nouveau mandat à l’Assemblée nationale. L'Usine Nouvelle a épluché leurs CV, établi leur profils et identifié parmi les nouveaux députés ceux qui ont une expérience dans l’industrie et ses services associés. En termes d’âge, la fourchette est large. Cinquante-sept ans séparent les deux plus jeunes députés âgés de 22 ans, Tematai Le Gayic et Louis Boyard (Nupes), du plus âgé, José Gonzalez (RN), 79 printemps. La moyenne d'âge se situe à 48,5 ans, sans grand changement par rapport à la précédente législature (48,8 ans). La parité se dégrade un peu, avec 37,3% de femmes contre 38% en 2017, pour un total de 215 élues sur les 577 députés.

Sur le plan professionnel, un tiers des députés sont des cadres, tandis que 12,7% exercent une profession libérale. L’hémicycle ne compte que quatre ouvriers (0,7 %), un artisan, six employés de commerce et quatre techniciens. La nouvelle Assemblée n’est donc toujours pas très représentative de la population française, alors que l’Insee recense par exemple 18% d’ouvriers en 2021.

[...]