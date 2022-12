Ces entreprises françaises pionnières des achats responsables

Le chemin vers des achats plus responsables est encore long. Mais la France est plutôt en avance sur ce pan de la RSE, avec un rôle moteur dans l’élaboration de la norme internationale sur les achats responsables (ISO 20400) et la création d’un label français. Le label Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) distingue depuis 2017 les entreprises et organismes publics qui œuvrent à l’amélioration de leur relation avec les fournisseurs et ont suivi jusqu’au bout le Parcours national des achats responsables chapeauté par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.

[...]