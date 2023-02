Ces entreprises espagnoles qui testent la semaine de quatre jours

Les salariés de Desigual ont de la chance, et pas seulement parce que le siège de leur entreprise se trouve en face de la plage à Barcelone. Depuis septembre 2021, ils ne travaillent plus le vendredi. Les employés de la marque connue pour ses vêtements bariolés ont voté en faveur de la semaine de quatre jours. «86% des gens ont dit oui à cette mesure», explique Josefina Muñoz, employée au marketing. «C’est agréable de savoir que le vendredi on peut rester à la maison».

Chez Desigual, les employés du siège travaillent désormais 34 heures par semaine au lieu de 39 heures et demie. «Ça me permet d’aller rendre visite à ma famille qui ne vit pas à Barcelone. C’est donc très positif», remarque Manuel Diaz, salarié. «Et puis je compte faire des choses pour moi-même, comme suivre un cours par exemple. Je remarque aussi qu’on est beaucoup plus concentré au bureau. On fait moins de pause et on est plus productifs en général.» Mais cette réduction du temps de travail s’est accompagnée d’une baisse des salaires de 6,5%.

[...]