Ces dix patrons de grands groupes s'engagent pour une meilleure intégration des réfugiés

Accor, Adecco, Barilla, BNP Paribas, Ikea, Ipsos, Keolis, L'Oréal, Michelin et Sodexo. A travers les voix de leurs grands patrons ou de leurs dirigeants de filiales France pour les quelques groupes étrangers, ces entreprises appartenant à des secteurs divers se mobilisent « en faveur de l'intégration en entreprise des personnes réfugiées ». Dans une tribune publiée le 20 juin dans le Journal du Dimanche, elles ont annoncé la création d'un collectif : « Refugees are talent ».

Recrutements et formations

« Chaque année, la France accueille 50 000 personnes réfugiées et autant de talents » qui possèdent « tous des compétences et des expertises recherchées par les organisations, et avant tout, une forte volonté d'intégration », écrivent les signataires. « Aujourd'hui, alors que nous vivons une crise sociale et économique sans précédent, c'est à nous, entreprises, de faire bouger les lignes [...] Nous imaginons un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair ».

Concrètement, le collectif prévoit de partager « de bonnes pratiques », de sensibiliser les employés à ces enjeux, et de favoriser le processus d'intégration des réfugiés statutaires. Les entreprises concernées seront épaulées par des ONG, avec qui elles envisagent notamment de mettre en place des formations et des campagnes de recrutement.

Près de 100 000 demandeurs d'asile

Les chefs d'entreprise ont également rappelé que l'inclusion des immigrés était bénéfique au bon développement de leur business. « Il a été démontré que les équipes inclusives, en libérant le potentiel de chacun et chacune, conduisent à une augmentation de 20 % de leur capacité d'innovation. Et dans 87 % des cas, les équipes inclusives prennent de meilleures décisions que les équipes non inclusives », assurent-ils dans la tribune du JDD.

Le statut de réfugié, défini par la Convention de Genève de 1951, s'applique aux personnes qui risquent d'être persécutées dans leurs pays d'origine en raison de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur orientation sexuelle par exemple. Selon l'Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), la France a reçu près de 96 000 demandes d'asile en 2020.