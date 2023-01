[CES 2023] Greenerwave et Plastic Omnium transforment les panneaux de carrosserie en radar 4D

Spécialisée dans le contrôle des ondes électromagnétiques, la start-up parisienne Greenerwave s’associe à l’équipementier automobile Plastic Omnium pour créer un radar d’imagerie d’un nouveau type, dit 4D. Leur projet consiste à transformer les panneaux de carrosserie en surfaces intelligentes dotées de fonctions de détection pour donner au véhicule la perception 3D de son environnement. Cette solution sera présentée au CES, la grande messe des nouvelles technologies qui se déroule chaque année à Las Vegas (Etats-Unis), du 5 au 8 janvier 2023.

Les caméras, les capteurs à ultrasons et les radars à ondes millimétriques constituent les éléments clés des fonctions d’assistance avancée à la conduite et du véhicule autonome. Mais face à leurs limitations lorsqu'il s'agit de classifier les objets dans des environnements complexes, l’industrie automobile se tourne aujourd'hui vers deux autres capteurs : le Lidar et le radar d’imagerie 4D.

Comme le Lidar, sans ses inconvénients

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]