[CES 2023] Bosch miniaturise à l’extrême les capteurs de particules fines

Bosch est connu pour être un équipementier automobile majeur. Il est également le premier fournisseur mondial de capteurs. Au CES, le salon des hautes technologies qui se tient à Las Vegas, aux Etats-Unis, du 5 au 8 janvier 2023, l'entreprise démontre sa puissance dans ce domaine en dévoilant le plus petit capteur de particules fines au monde.

L'élément de détection de ce capteur, dédié au contrôle de la qualité de l’air dans les maisons, les appartements ou les bureaux, en mesurant les particules inférieures à 2,4 micromètres, ne mesure que 4,2 x 3,5 x 3 mm... Ce qui est plus de 450 fois plus petit en volume que les appareils comparables sur le marché, selon le fabricant allemand. De quoi en faciliter l’intégration dans des objets connectés domestiques comme les thermostats, les enceintes connectées, les ventilateurs et les purificateurs d’air.

Suppression du ventilateur dans le capteur

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]