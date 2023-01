Ce que va changer la réforme des retraites pour les salariés des industries électriques et gazières

Il est en vigueur depuis 1941. Le régime de retraite des employés des industries électriques et gazières (IEG) est l’un des régimes spéciaux que la réforme des retraites, dont le contenu a été présenté le 10 janvier par Elisabeth Borne, prévoit de supprimer. Ce régime s’applique aux 156 entreprises de la branche des IEG, dont EDF et Engie, et compte 135 497 cotisants au 31 décembre 2021. EDF est le principal employeur du secteur, regroupant 44,7% des effectifs des IEG. L’âge moyen de départ y est actuellement de 60 ans, selon l’annuaire statistique 2021 de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). Cela est dû à un taux élevé de travailleurs actifs qui partent en retraite anticipée. L'âge moyen de départ, sans prendre en compte ces derniers, est de 62,9 ans.

Un fonctionnement unique

