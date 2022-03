Ce que devrait contenir le plan de résilience pour les entreprises françaises affectées par la guerre en Ukraine

Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer ce 16 mars un plan de résilience pour les entreprises qui font face à des difficultés liées à la guerre en Ukraine. Selon une source à Bercy, il ne souhaite pas reproduire un dispositif à la «quoi qu’il en coûte», estimant que les problèmes sont localisés et ciblés. Les Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises en régions ont identifié 250 sociétés rencontrant des problèmes, dont certaines en incapacité de produire. « Il faut éviter à la fois des effets d’aubaine et des blocages de production en aval » confie-t-on au ministère de l’économie. Pour ce qui concerne l’industrie, le soutien vise en priorité des gazo-intensifs, des entreprises du secteur de l'agro-alimentaire et certains acteurs de la métallurgie affectés par des difficultés d’approvisionnements.

[...]