Ce qu'Intel a dévoilé de son futur centre européen de recherche et de conception en France

La France ne recueille aucun des trois investissements industriels majeurs d’Intel en Europe. La méga usine de puces à 17 milliards d’euros ira à Magdebourg, en Allemagne, l’usine d’encapsulation à 4,5 milliards d’euros en Italie, tandis que l’Irlande bénéficiera d’une extension à 12 milliards d’euros de l’usine existante près de Dublin. C’est ce que le champion américain de semi-conducteurs a annoncé le 15 mars. Mais l'Hexagone, et ce n'est pas la première fois, a décroché le centre européen de recherche et de conception d'Intel, qui devrait créer 1000 emplois à Saclay (Essonne) dans le calcul intensif, l'IA et la conception.

