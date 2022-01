Ce qu'il faut retenir du classement 2022 des écoles d'ingénieurs

© Shutterstock - L'Usine Nouvelle Indétrônable, l’École polytechnique occupe une fois de plus la première place de notre palmarès.

Un top 10 modifié, mais un champion inébranlable. L’École polytechnique demeure leader de notre palmarès 2022. Le sommet du classement est accaparé par les écoles généralistes, qui représentent dix des quinze premiers établissements. Comme en 2021, les écoles publiques sont majoritaires, même si cinq écoles privées, dont la majorité est spécialisée dans l’informatique, s’affichent dans notre top 20. À l’image de l’Esilv (5e) et de l’ECE (7e), ces établissements capitalisent sur leurs forts liens avec l’entreprise et leur penchant pour le numérique, secteur qui recrute à plein régime.

Côté régional, le top 10 est largement dominé par les écoles situées en Ile-de-France. Mais les écoles régionales ne sont pas absentes avec les Mines Nancy (6e), Centrale Lyon (8e) et l’IMT Atlantique (10e).

Comme pour l'édition 2021, nous avons utilisé les données publiques de la Commission des titres d’ingénieur (CTI), d’autres issues de la base de données de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (Cdefi).

Pour les étudiants comme pour les professeurs, les derniers mois ont été marqués par la crise sanitaire, qui a fortement bousculé les modalités d’enseignement, d’évaluation et de déplacement dans les écoles. Depuis le premier confinement en mars 2020, les étudiants ont vécu au rythme du distanciel et de l’annulation des stages et échanges académiques à l’étranger.

Accent mis sur la proximité avec les entreprises

Cette situation inédite nous a conduits à revoir notre critère international, vecteur central de notre palmarès, qui avait un coefficient global de 35. Il se compose cette année de trois indicateurs (pour un coefficient global de 20) : le taux d’élèves de la dernière promotion ayant passé au moins six mois à l’étranger et en échanges académiques, pour lesquels nous avons repris les données de l’an passé, et le taux de diplômés de l’avant-dernière promotion ayant un emploi à l’étranger, pour lequel nous avons exploité les dernières données disponibles.

Le critère d’insertion professionnelle passe, lui, d’un coefficient total de 25 à 30, avec l’ajout du nombre de semaines de stage en entreprise obligatoires dans le cycle ingénieur. Le critère recherche n’évolue pas (coefficient 25). Toujours dans l’idée d’affirmer l’ADN industriel de notre palmarès, notre ultime pilier, celui de la proximité avec les entreprises, passe d’un coefficient global de 20 à 25, avec l’ajout de deux indicateurs. Cela se traduit par une montée en puissance des écoles qui mettent en avant l’entrepreneuriat, à l’image de l’Icam, l’Enim, l’Esiea et UniLaSalle.

Frais de scolarité, pourcentage d’alternants, part de filles… Nous avons enrichi les fiches écoles de données non classantes, afin d’apporter une information complète et de correspondre au plus près aux attentes des élèves comme des entreprises. Au-delà du classement général, nous présentons ci-contre les championnes par catégorie. Car une bonne école est avant tout une école qui répond aux aspirations de chacun.