Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation

La France reste la première terre d'accueil des investissements étrangers en Europe, selon le baromètre annuel dévoilé par EY ce 10 mai... Mais rien ne dit que ce leadership va perdurer. La concurrence internationale n'a jamais été aussi féroce pour capter les investissements liés à la décarbonation : l'Inflation reduction act américain (et ses généreuses subventions) fait office d'aimant à projets. Et au sein de l'Europe, plusieurs pays se battent pour attirer les gigafactories de batteries, les méga-usines liées à la révolution hydrogène ou les gros projets d'implantations dans l'électronique. La France a donc du pain sur la planche pour maintenir son rang et se réindustrialiser.

C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron présente des mesures «réglementaires, législatives et financières» ce jeudi 11 mai à l'Elysée pour donner un coup d'accélérateur à la réindustrialisation tricolore. Plusieurs de ces coups de pouce sont en fait contenus dans la loi «industrie verte», présentée en conseil des ministres le 16 mai prochain.

