L'Usine Nouvelle. - Les start-up industrielles peuvent-elles davantage renouveler le tissu productif que les grandes entreprises ?

Elie Cohen. - Il faut s’appuyer sur les deux. C’est le pari du programme France 2030, qui combine plusieurs types d’action : adapter les processus de production des entreprises existantes, simuler l’innovation dans de nouveaux secteurs comme l’hydrogène, les batteries, le quantique…, et déployer une action spécifique pour les start-up via des appels à manifestation d’intérêt ou le soutien de fonds dédiés. La panoplie est large et la gamme d’interventions complète. Le plan ne choisit pas de favoriser tel secteur ou telle taille d’entreprise, ni n’arbitre entre réindustrialisation et industrialisation par l’innovation, entre intervention directe de l’État et une médiation.

Vous appelez à un nouveau modèle productif, quel est-il ?

Nous avons vécu sur un modèle de libre-échange en flux tendu, privilégiant la seule efficacité industrielle. Plusieurs alertes ont montré que ce modèle n’était pas satisfaisant : le 11-Septembre, le tsunami au Japon où les composants ont manqué, l’attitude chinoise pour politiser le commerce des terres rares, le Covid… L’impératif de sécurité est désormais mis en balance avec la compétitivité et remet en cause la mondialisation telle qu’elle était pratiquée. Nous avons découvert que fabriquer un vaccin nécessitait un nombre considérable d’opérations élémentaires dans de nombreux pays et que le traçage même de ce processus n’était pas acquis. Les règles de la spécialisation ont conduit certains pays à détenir des quasi-monopoles, que ce soit l’Inde et la Chine pour les principes actifs ou Taïwan pour les fonderies de silicium.

