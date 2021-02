[Carte] Quelles sont les régions françaises grandes gagnantes de la baisse des taxes de production ?

Le gouvernement a communiqué une simulation territorialisée de la baisse de 10 milliards d’euros des taxes de production du plan de relance. Chaque région sait désormais combien d’entreprises sont concernées et pour quel montant global. Hormis l'Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, ce ne sont pas toujours les plus riches qui y gagnent le plus... mais souvent les plus industrielles.