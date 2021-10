Carbon Axis démocratise les composites

15 jours gratuits et sans engagement

Rendre plus accessible la production de pièces composites, tel est l’objectif de Carbon Axis, start-up française à l’origine d’un système de production automatisé comprenant une cellule robotisée et un logiciel de programmation. « Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait dans l’aéro », explique Pavel Perrotey, l’un des deux fondateurs, faisant référence aux immenses et coûteuses machines qui réalisent le placement de fibres des composants structuraux.