Capgemini va investir 2 milliards d’euros pour accélérer dans l’intelligence artificielle

Capgemini suit la mode. Après le métavers, l'entreprise de services du numérique (ESN) mise sur l'intelligence artificielle. A l'occasion de la présentation de ses résultats financiers du premier semestre, le groupe annonce le 28 juillet 2023 investir deux milliards d’euros sur trois dans l’intelligence artificielle. Le spécialiste du numérique, confiant pour l’avenir, a présenté un chiffre d’affaires en croissance de 6,9% sur un an, avec une amélioration de la marge opérationnelle de 9%. Bien décidé à conserver cette dynamique, Capgemini ne souhaite pas passer à côté des technologies d’intelligence artificielle jugées essentielles dans la transition de ses clients vers une économie numérique et durable. Et notamment les IA génératives.

Cas d’usage, chatbot, IA personnalisée

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]