C-Koya Tech : quand un industriel crée une PME dans la transformation digitale

Quand la « tech » naît de la « fab ». Grégory Walter, co-dirigeant avec son frère Gaël de Viwamétal et membre de la communauté Les Excellence de Bpifrance, a souhaité faire communiquer ces univers d’une façon assez atypique : en 2018, les deux frères créent C-Koya Tech, entreprise spécialisée dans la transformation digitale. Aujourd’hui, la PME accompagne de nombreux industriels, dont sa maison-mère, pour laquelle elle joue un rôle majeur en termes de croissance et d’innovation.

Comment est née C-Koya Tech ?

Au départ, on a cherché à régler des problématiques internes, et le digital est apparu comme la solution. Nous étions loin de ces thématiques d’usine du futur et de transformation digitale, mais nous avions un problème concret de flux dans l’atelier. Nous avons alors bricolé un système d’affichage en temps réel, jusqu’à capitaliser dessus et créer une société à part entière.

Désormais, C-Koya Tech aide ses clients en analysant leurs process, en leur proposant des solutions sur-mesure et de meilleurs outils d’aide à la décision. Nous leur permettons aussi de se saisir de la data qu’ils génèrent.

Quels sont les ponts qui existent entre ces deux entités aujourd’hui ?

Viwamétal est le premier client de C-Koya Tech. Aujourd’hui, notre force est de savoir faire communiquer les mondes digital et industriel grâce à ces deux entités. Viwamétal est aussi le laboratoire de C-Koya Tech : il permet aux développeurs de voir sur le terrain les résultats de leurs créations, ce qui représente une chance unique.

C’est également le showroom de C-Koya Tech. Nous organisons deux à trois visites par semaine pour montrer de manière concrète à nos potentiels clients les outils que l’on développe et qu’on utilise, comme l’atelier zéro papier. Aujourd’hui, tous nos indicateurs sont en hausse en termes de qualité, de réactivité et de service.

Quels ont été les effets de la crise sanitaire sur C-Koya Tech ?

On a pris dix ans de maturité digitale en un an (rires). La crise a fait que l’investissement a reculé. Aujourd’hui, c’est compliqué pour les entreprises d’ouvrir leur portefeuille, même si elles ont compris que le retour sur investissement était possible. En revanche, elle a permis une évolution des mentalités sur le sujet, ce qui est de très bon augure.

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?

Nous voulons faire de Viwamétal la plus belle vitrine possible de nos ambitions digitales. La marge de progression pour développer la « tech » dans l’industrie nous paraît infinie. À l’échelle de quelques clients, on se rend compte que c’est un cercle vertueux et que nous sommes sur la construction de partenariats à long terme.

