A la Rencontre des entrepreneurs de France, Bruno Le Maire tourne la page de la crise

Sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, qui abrite la rencontre de rentrée du Medef, le moral des patrons est au beau fixe. Pas seulement à cause de la météo estivale ce jour. « La plupart des indicateurs économiques sont au vert, contrairement à toutes les prévisions », constate Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, dans son discours d’ouverture de la rencontre des entreprises de France. Face aux patrons, Bruno Le Maire, le ministre de l’économie partage le même optimisme. « Notre objectif est de retrouver notre niveau de PIB d’avant-crise fin 2021 et non en début 2022 car la consommation et l’activité est bien orientée », assure le ministre de l’Economie.