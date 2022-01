Bruno Le Maire fait de la reconquête industrielle la priorité pour 2022

C’est «la priorité absolue» selon Bruno Le Maire. Pour le ministre de l’Economie, la reconquête industrielle devra être la grande cause du prochain quinquennat. Et figurer en bonne place dans le programme de réélection d’Emmanuel Macron. «Nous ne pouvons pas garder une balance commerciale déficitaire», s’est inquiété le ministre, lors de ses derniers vœux à la presse à Bercy, le 7 janvier, alors que le déficit commercial s’est creusé de 77,6 milliards d’euros entre novembre 2020 et novembre 2021.