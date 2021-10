Bpifrance et l’Ademe lancent un programme pour aider les PME et ETI dans leur stratégie climat

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Uwe Hermann - Flickr - C.C. Même si le bilan carbone n'est obligatoire en France que pour les entreprises de plus de 500 salariés, les PME et ETI ont tout intérêt à réaliser le leur.

Le retour sur investissement sera moins immédiat qu’avec le Diag Eco-Flux, son grand frère, qui permettait de réaliser en moyenne 70 000 euros d’économie tous les ans sur son flux de matières. Mais le Diag Décarbon’Action, lancé par Bpifrance et l’Ademe le 14 octobre, promet au ETI et PME qui le réaliseront des bénéfices plus variés et de plus long terme.

Réaliser, avec un bureau d’études professionnel, un bilan carbone sur ses scopes 1 (process), 2 (énergies) et 3 (amont et aval de la chaîne de valeur) et établir un plan d’action pour réduire ses émissions, validé en comité exécutif, permettront de renforcer les entreprises face à leurs parties prenantes.

Les entreprises attendues sur leurs actions climat

