[Bilan du quinquennat] Le retour de l'État stratège dans l'industrie

«On ne transforme pas un pays en cinq ans », a concédé Emmanuel Macron, le 15 décembre sur TF1 et LCI. Officiellement, le président sortant n’est pas encore candidat. Mais il est déjà entré de plain-pied dans la campagne électorale.

En 2017, à son arrivée à l’Élysée, il s’est posé en réformateur capable de moderniser le pays en dynamitant le traditionnel clivage droite-gauche. Cinq ans plus tard, la pandémie a bousculé, en grande partie, les promesses de campagne. Et imposé la réindustrialisation et la relocalisation au premier rang des priorités de l’exécutif. « Nous pouvons redevenir une grande nation industrielle », a promis Emmanuel Macron à l'été 2021 chez le fabricant de matériel ferroviaire CAF à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Le gouvernement se vante d’avoir amorcé la reconquête du secteur. Entre 2017 et 2019, la France s’est remise à créer des emplois dans le secteur manufacturier, ce qui n’était plus arrivé depuis plus de dix ans. Même si le déficit commercial de l’industrie ne montre aucun signe d’amélioration, les ouvertures d’usines ont été plus nombreuses que les fermetures depuis cinq ans.

[...]