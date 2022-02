[Bilan du quinquennat] De l'individu responsable à l'Etat protecteur

Pendant sa campagne, le candidat Macron avait promis de « libérer et protéger », un programme proche de la flexisécurité à la danoise, qui offre plus de liberté aux entreprises et aux individus tout en instaurant des garde-fous. La première moitié de son mandat a sans conteste été consacrée à « libérer ». Les petites phrases ensuite regrettées – le « pognon de dingue » consacré aux minima sociaux « alors que les gens restent pauvres », « traverser la rue » pour trouver un emploi – dévoilaient sa vision d’un individu à qui il faut apporter un cadre libérateur, afin qu’il saisisse sa chance.

[...]