Berlin active son bouclier tarifaire pour alléger la facture énergétique des entreprises et des ménages

Après plusieurs semaines de discussions entre le gouvernement fédéral et les 16 Länder allemands, Berlin a détaillé le mécanisme de plafonnement des prix de l’électricité et du gaz pour les ménages et les entreprises. A partir du 1er janvier 2023 et jusqu’à fin avril 2024, les prix de l’électricité pour les particuliers et les PME sera ainsi plafonné à 40 centimes d’euros par kilowattheure (kWh). « La différence entre le prix du marché et le plafonnement sera déduite chaque mois et ce délestage se base sur 80 % de la prévision de leur consommation annuelle », précise un document officiel du 2 novembre.

