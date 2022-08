Le ministère de l'Economie contraint de simplifier les aides aux entreprises électro-intensives

Sur les marchés de gros, les prix de l’électricité et du gaz battent record sur record. L’envol des prix menace d’asphyxier les industriels, en particulier les secteurs les plus gourmands en énergie comme la métallurgie, la sidérurgie, les sucreries, les verreries… « Il y a dans la distribution, dans certains commerces, dans l’industrie, des PME qui me disent "les prix sont trop élevés, on ne va pas survivre". Nous allons prendre ce sujet à bras-le-corps », a défendu le ministre de l’Economie Bruno Le Maire le 30 août, à la tribune de la REF 2022 du Medef. Ces derniers jours, le mégawattheure d’électricité a atteint des pics supérieurs à 1000 euros pour 2023.

Trois milliards de subventions prévues pour aider les entreprises

