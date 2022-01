Back Market, Sorare, Qonto... Voici la liste des licornes françaises

© Back Market Spécialiste des produits électroniques reconditionnés, la start-up Back Market est la première licorne française à dépasser les 5 milliards de dollars de valorisation.

En septembre 2019, alors qu'il dévoilait des mesures économiques devant un parterre d'entrepreneurs et d'investisseurs, le président Emmanuel Macron a fixé pour la France un objectif ambitieux : faire passer le nombre de licornes tricolores de 7 à 25 d'ici à 2025. Un peu plus de deux ans plus tard, la mission est déjà presque accomplie, grâce à une pluie de levées de fonds record au sein de l'écosystème de la French Tech au cours de l'année 2021.

Pour certains, ce cap symbolique a été franchi le 11 janvier, lorsque l'entreprise Qonto a annoncé avoir bouclé un tour de table de 486 millions d'euros. Mais tous les classements ne sont pas identiques, les analystes ne possédant pas les mêmes critères pour accorder à une société le statut de licorne française. Tous s'accordent sur le fait que les prétendants doivent être des start-up valorisées plus d'un milliard de dollars (875 millions d'euros) sans être entrées en Bourse, mais certains considèrent qu'une entreprise créée il y a plus de 10 ou 15 ans ne peut entrer dans cette catégorie quand d'autres (comme L'Usine Nouvelle) estiment qu'avoir déplacé son siège social hors du territoire national est un facteur disqualifiant.

La liste qui suit, organisée par ordre chronologique, n'est donc pas à prendre comme une vérité absolue, mais plutôt comme une boussole permettant de s'orienter dans l'univers ô combien dynamique des entreprises françaises prometteuses. Les hésitations de la rédaction concernant telle ou telle société seront par ailleurs soulignées. Par souci d'exhaustivité, vous retrouverez également en fin d'article la liste des licornes parties s'installer aux Etats-Unis, et celles ayant choisi de s'introduire à la Bourse de Paris.

Les 25 licornes françaises

Exotec

Date de création : 2015

Date du passage au statut de licorne : janvier 2022

Dernière valorisation connue : 2 milliards de dollars

Exotec apparaît comme la première licorne industrielle. La jeune entreprise propose des solutions robotiques de stockage pour l’intralogistique. Son système dense et modulaire est construit autour d’un robot mobile baptisé « Skypod », capable de se déplacer en trois dimensions et de monter le long d’étagères dédiées pour y ranger des bacs ou les apporter à des opérateurs.

Qonto

Date de création : 2016

Date du passage au statut de licorne : janvier 2022

Dernière valorisation connue : 5 milliards de dollars

Qonto se présente comme le numéro un de la gestion financière pour les PME et les indépendants européens. Cette fintech, qui les aide à simplifier leur quotidien bancaire, leur financement, leur comptabilité et leur gestion des dépenses, vise un million de clients en 2025.

Ankorstore

Date de création : 2019

Date du passage au statut de licorne : janvier 2022

Dernière valorisation connue : 2 milliards de dollars

La marketplace Ankorstore met en relation les grandes marques de mode, de beauté ou d’épicerie et les commerçants indépendants, avec un large choix de fournisseurs. En janvier 2022, l'entreprise revendique 200 000 commerçants indépendants européens clients.

Payfit

Date de création : 2015

Date du passage au statut de licorne : janvier 2022

Dernière valorisation connue : 2,1 milliards de dollars

Payfit accompagne les PME dans leur digitalisation grâce à son logiciel d'automatisation de la paie et à ses solutions de ressources humaines simplifiées (suivi du temps de travail, congés, notes de frais, etc). En janvier 2022, 80% de ses 6 000 sociétés clientes étaient françaises.

Lydia

Date de création : 2011

Date du passage au statut de licorne : décembre 2021

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Leader français du paiement mobile entre amis, Lydia comptait début 2022 plus de 5,5 millions d'utilisateurs. La start-up propose également des services financiers, comme un livret d'épargne et même du trading afin de concurrencer les néobanques.

DentalMonitoring

Date de création : 2014

Date du passage au statut de licorne : octobre 2021

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

La start-up DentalMonitoring cherche à bousculer le secteur de l'orthodontie grâce à ses solutions de soins connectés. Les professionnels de la santé dentaire partenaires peuvent proposer à leurs patients des consultations et un suivi à distance, facilités par des logiciels d'intelligence artificielle.

Swile (ex Lunchr)

Date de création : 2016

Date du passage au statut de licorne : octobre 2021

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Swile propose aux employés de ses clients une sorte de carte bancaire qui gère l'ensemble de leurs avantages salariaux (tickets restaurants, chèques cadeaux, transport, primes...). Elle planche actuellement sur une application dédiée à l'engagement des collaborateurs.

Sorare

Date de création : 2018

Date du passage au statut de licorne : septembre 2021

Dernière valorisation connue : 4,3 milliards de dollars

L'application développée par Sorare utilise la blockchain pour échanger des cartes uniques à l'effigie de joueurs de football. Surfant sur le boom des NFT, la pépite comptait, en octobre 2021, 40 000 utilisateurs actifs.

Younited

Date de création : 2009

Date du passage au statut de licorne : juillet 2021

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Pilier de la fintech, Younited facilite les offres de crédit et de paiement en ligne pour les particuliers, mais s'est diversifiée en lançant une solution dédiée aux marchands et aux e-commercants et en offrant des possibilités de paiement fractionné. La start-up n'ayant jamais confirmé son statut de licorne, elle est parfois exclue de certains classements.

ManoMano

Date de création : 2012

Date du passage au statut de licorne : juillet 2021

Dernière valorisation connue : 2,6 milliards de dollars

ManoMano est une marketplace spécialisée dans le bricolage et le jardinage, un secteur encore peu digitalisé. En juillet 2021, elle attirait chaque mois 50 millions de visiteurs uniques sur son site. Depuis quelques années, elle propose également des services BtoB, aux artisans ou aux acteurs de la logistique par exemple.

Ledger

Date de création : 2014

Date du passage au statut de licorne : juin 2021

Dernière valorisation connue : 1,5 milliard de dollars

Ledger, qui développe des portefeuilles sécurisés et des services autour des cryptoactifs, veut s'imposer comme la plateforme de référence auprès des particuliers et des entreprises. En juin 2021, elle revendiquait 3 millions de clients et affirmait sécuriser environ 15% de toutes les cryptomonnaies dans le monde.

Back Market

Date de création : 2014

Date du passage au statut de licorne : mai 2021

Dernière valorisation connue : 5,8 milliards de dollars

Spécialiste des produits électroniques reconditionnés, Back Market donne une nouvelle vie aux vieux smartphones, ordinateurs et autres objets de la tech pour les revendre dans un état parfaitement fonctionnel, mais 30 à 70% moins cher que leurs équivalents neufs. La plateforme regroupe 1 500 vendeurs répartis à travers le monde.

Shift Technology

Date de création : 2013

Date du passage au statut de licorne : mai 2021

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Shift Technology utilise l'intelligence artificielle pour éditer des solutions SaaS d'automatisation et d'optimisation conçues pour détecter les fraudes à l'assurance. La licorne espère bâtir d'ici à 2023 le plus important pôle mondial de data science dédié au secteur de l’assurance, constitué de plus de 300 data scientists.

Alan

Date de création : 2016

Date du passage au statut de licorne : avril 2021

Dernière valorisation connue : 1,7 milliard de dollars

Positionnée sur le secteur de l'assurance santé, la start-up Alan propose des services digitalisés aux particuliers et aux entreprises. L'un de ses objectifs est d'atteindre le million d'utilisateurs d'ici à 2023.

Vestiaire Collective

Date de création : 2009

Date du passage au statut de licorne : mars 2021

Dernière valorisation connue : 1,7 milliard de dollars

La plateforme Vestiaire Collective est spécialisée dans la vente entre particuliers de vêtements et accessoires de luxe de seconde main, un secteur qui a fortement progressé depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19.

IAD

Date de création : 2008

Date du passage au statut de licorne : février 2021

Dernière valorisation connue : 1,3 milliard de dollars

Révolutionner le secteur de l'immobilier, telle est l'ambition de cette start-up exclusivement constituée d'agents commerciaux indépendants. En juillet 2021, son réseau comprenait plus de 15 000 conseillers.

Mirakl

Date de création : 2012

Date du passage au statut de licorne : septembre 2020

Dernière valorisation connue : 3,5 milliards de dollars

Mirakl fournit à ses clients des solutions de marketplace, ce qui leur permet de proposer un nombre conséquent de références aux consommateurs sans avoir à gérer les stocks, en agrégeant des marchands tiers. Positionnée à la fois sur le BtoB et le BtoC, la start-up entend rivaliser avec des géants comme Amazon et Alibaba.

Voodoo

Date de création : 2013

Date du passage au statut de licorne : août 2020

Dernière valorisation connue : 1,7 milliard de dollars

Spécialisée dans le développement de jeux vidéo sur mobile, la start-up Voodoo annonçait en mai 2021 avoir franchi le cap des cinq milliards de téléchargements à travers le monde. L'essor des cryptomonnaies la pousse à investir massivement dans le domaine du play-to-earn.

Contentsquare

Date de création : 2012

Date du passage au statut de licorne : mai 2020

Dernière valorisation connue : 2,8 milliards de dollars

Contentsquare vend des logiciels capables d'analyser le comportement d'un utilisateur sur un site ou une application (mouvements de la souris, temps passé sur une page...) afin d'aider ses clients à augmenter leurs revenus.

Meero

Date de création : 2014

Date du passage au statut de licorne : juin 2019

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Surnommée parfois « Uber de la photo », la plateforme Meero propose des outils et des services aux photographes professionnels afin de simplifier le travail de retouche, en l'automatisant avec des algorithmes. Certains classements n'incluent plus la start-up dans la liste des licornes françaises car, selon plusieurs spécialistes, sa valorisation serait en fait bien moins élevée.

Ivalua

Date de création : 2000

Date du passage au statut de licorne : mai 2019

Dernière valorisation connue : 1,1 milliard de dollars

Ivalua développe des logiciels de gestion des achats, qui permettent de faciliter la relation avec les fournisseurs et d'analyser les dépenses de ses clients.

Doctolib

Date de création : 2013

Date du passage au statut de licorne : mars 2019

Dernière valorisation connue : 1,1 milliard de dollars

Doctolib facilite la prise de rendez-vous entre les professionnels de santé (elle en comptait 300 000 en janvier 2021) et leurs patients. Des millions de Français ont réservé leur créneau de vaccination sur ce site depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Deezer

Date de création : 2007

Date du passage au statut de licorne : août 2018

Dernière valorisation connue : 1,4 milliard de dollars

Spécialisée dans le streaming musical, la plateforme Deezer est le concurrent français du géant suédois Spotify. En janvier 2019, l'entreprise revendiquait plus de 7 millions d'abonnés payants, pour 14 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

BlaBlaCar

Date de création : 2006

Date du passage au statut de licorne : septembre 2015

Dernière valorisation connue : 2 milliards de dollars

Développée par la société Comuto, BlaBlaCar est une plateforme communautaire payante de covoiturage, leader mondial de ce secteur grâce à ses 100 millions de membres (octobre 2021). En novembre 2018, elle a racheté à la SNCF sa filiale Ouibus pour se diversifier dans les trajets en autocar.

Veepee (ex Vente-Privée)

Date de création : 2001

Date du passage au statut de licorne : 2015

Dernière valorisation connue : 1,4 milliard de dollars

Veepee est une entreprise spécialisée dans le e-commerce, qui organise notamment des ventes événementielles en ligne, à des prix souvent moins élevés que ceux du marché. N'ayant jamais levé de fonds, elle est parfois exclue de certains classements des licornes françaises.

Les licornes franco-américaines

Owkin

Date de création : 2016

Date du passage au statut de licorne : novembre 2021

Date du transfert du siège social aux Etats-Unis : non précisée

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

La start-up Owkin facilite le développement de nouveaux médicaments et analyse comment leur efficacité varie d'un patient à l'autre grâce à l'intelligence artificielle. En novembre 2021, le géant Sanofi a investi 180 millions de dollars dans cette pépite, encore souvent considérée comme une licorne française.

Algolia

Date de création : 2012

Date du passage au statut de licorne : juillet 2021

Date du transfert du siège social aux Etats-Unis : 2014

Dernière valorisation connue : 2,3 milliards de dollars

La start-up Algolia développe des API permettant d'intégrer des fonctionnalités de recherche rapide sur un site internet, une application ou le CRM d'une entreprise. Début 2021, la licorne a racheté la société MorphL, spécialisée dans l’intelligence artificielle, afin de recommander des produits en temps réel.

Aircall

Date de création : 2014

Date du passage au statut de licorne : juin 2021

Date du transfert du siège social aux Etats-Unis : 2016

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars

Aircall conçoit des solutions de téléphonie basées sur le cloud. Grâce à ses logiciels, les employés n'ont plus besoin d'un poste fixe, les appels sont réalisés depuis un ordinateur et/ou un smartphone sur lequel il suffit d'installer une application. Certains classements continuent d'inclure Aircall parmi les licornes françaises, car elle défend son identité tricolore.

Dataiku

Date de création : 2013

Date du passage au statut de licorne : décembre 2019

Date du transfert du siège social aux Etats-Unis : 2016

Dernière valorisation connue : 4,6 milliards de dollars

Dataiku a développé une plateforme visant à démocratiser l'usage de la donnée, de la data science et des outils d'intelligence artificielle en entreprise, afin de répondre par exemple à des problématiques d’optimisation marketing, de maintenance prédictive ou de détection de fraude.

Kyriba

Date de création : 2000

Date du passage au statut de licorne : mars 2019

Date du transfert du siège social aux Etats-Unis : 2010

Dernière valorisation connue : 1,2 milliard de dollars

Les logiciels de gestion de trésorerie dans le cloud développés par Kyriba permettent aux entreprises d’optimiser en temps réel leurs liquidités pour générer plus de valeur. Elles peuvent ainsi se prémunir contre les risques de fraude on anticiper les coûts.

Les licornes entrées en Bourse

Believe

Date de création : 2005

Date du passage au statut de licorne : mai 2021

Date d'entrée en Bourse : juin 2021

Dernière valorisation connue : 1,9 milliard de dollars (mi-janvier 2022)

Believe est une entreprise française spécialisée dans l’accompagnement des artistes et labels. Avec 41 albums dans le top 200 des meilleures ventes et une part de marché de 28% sur la nouveauté locale du top streaming albums en 2021, elle est devenue le deuxième acteur du marché pour les artistes français.

OVHCloud (ex OVH)

Date de création : 1999

Date du passage au statut de licorne : août 2016

Date d'entrée en Bourse : octobre 2021

Dernière valorisation connue : 5,6 milliards de dollars (mi-janvier 2022)

Premier fournisseur européen de solutions cloud après s'être lancé dans l'hébergement de sites web, OVHCloud entend aujourd'hui rivaliser sur ce marché avec les géants américains Amazon, Microsoft et Google.