«Avoir un profil technique aide à négocier son salaire», selon Maxime Alves (Robert Walters)

L'Usine Nouvelle - Comment se présente 2023 pour le marché de l’emploi des cadres ?

Maxime Alves - Le premier trimestre se situe dans la continuité de 2022. Le marché est compliqué, avec peu de candidats disponibles. Les cadres engagés dans une démarche de changement d’emploi sont donc très sollicités et les entreprises soumises à la concurrence d’autres sociétés. Cela devrait durer au moins jusqu’à juin. Pour faire changer d’avis les salariés qui donnent leur démission, on leur propose généralement un nouveau périmètre ou un nouveau poste. Comme le marché est tendu, certains salariés s’arrogent le droit de quitter leur emploi trois ou six mois après avoir été embauchés si ça ne se passe pas bien.

[...]