[Avis d’experts] L’IA embarquée dans l’audio, une opportunité pour l’Europe ?

© Greenwaves technologies Selon Éric Benhaim et Loïc Lietar, l’Europe a une carte à jouer dans l'intelligence embarquée en accélérant les développements en architecture RISC-V.

Les circuits intégrés sont au cœur des objets de notre quotidien, du smartphone dans notre poche au casque sur nos oreilles. Le marché des ISA, les architectures utilisées pour programmer les processeurs, est historiquement dominé par ARM.

Mais depuis cinq ans – un temps court à l’aune des ISA –, une nouvelle architecture, RISC-V, engendre un fort engouement auprès des industriels. À ce jour, les processeurs RISC-V sont déjà intégrés dans 25 % des circuits numériques en cours de conception, alors même qu’ils restent encore exclus des marchés à fort volume comme ceux des ordinateurs et des smartphones. Ces marchés pourraient néanmoins s’ouvrir à l’avenir, si l’on s’en tient à la volonté d’Apple de « compléter l’équipe software et hardware qui implémente des solutions RISC-V innovantes » exprimée dans une récente offre d’emploi.

La progression rapide de RISC-V s’explique en grande partie par sa disponibilité en open source, par sa plus faible consommation d’énergie et par des fonctions de sécurité fiables. De par ces attributs, les possibilités d’innovation en intelligence artificielle embarquée sont perçues comme sans limite sur ces nouveaux processeurs. Selon une étude menée par Counterpoint Research, le marché des architectures de processeurs, qui pesait 5,2 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 8,6 milliards de dollars d'ici à 2025, en particulier grâce à la demande croissante d’applications avancées pour les appareils utilisant de l’intelligence artificielle.

Une porte s’ouvre pour l’intelligence artificielle embarquée

L’intelligence artificielle permet de concevoir des fonctionnalités adaptatives par la collecte d’un grand nombre d’exemples représentatifs, les fameuses « données d’apprentissage ». Jusqu’il y a peu, les avancées en IA comme la reconnaissance vocale concernaient essentiellement le logiciel qui était quasiment toujours déporté sur le cloud. L’arrivée d’applications nécessitant un respect strict des données, tel l’IoMT (Internet of medical things, l’internet des objets médicaux), ou une réponse en quasi-temps réel, tels les systèmes de freinage des voitures autonomes ou l’aide à l’audition, change la donne. Dans ce contexte, impossible de se tourner vers le cloud, dont les risques liés à la transmission des données et les délais de traitement sont trop élevés.

L'IA doit être embarquée directement dans des composants proposant la capacité de mémoire et la puissance de calcul adéquats, hors d’atteinte des processeurs génériques, insuffisamment performants pour effectuer le calcul d’inférence IA en temps réel. L’enjeu se trouve dans l’architecture, ce qui place RISC-V au centre du jeu du fait de la capacité d’innovation qu’offre l’open source.

Le marché de l’audio, un fort potentiel applicatif

Dans ce contexte, il n’y a a priori plus de limite à l’introduction de l’IA embarquée sur des marchés à fort potentiel applicatif, notamment celui de l’audio. L’intelligence artificielle ouvre un vaste champ des possibles à de nouvelles applications audio. Les algorithmes embarqués actuels, basés sur une mathématique statistique, permettent une variation de réglages prédéfinis pour adapter les performances à l’environnement et à l’usage. Ainsi, l’annulation de bruit (ANC) peut s’adapter au bruit environnant : celui du métro, du bureau ou de la rue, où le niveau de gain des aides auditives peut s’adapter au niveau de voix perçue.

L’innovation en IA et la nouvelle génération de processeurs offrent un nouveau paradigme dans l’expérience audio. Par un jeu d’apprentissage du ressenti de l’utilisateur, les algorithmes viennent adapter les performances au fil de l’eau, au point d’adapter les produits à la personne sans aucun préréglage. Le flux musical et les signaux de voix peuvent être propres aux habitudes et à l’audition de chacun, ce qui tend à changer l’usage des produits.

Si aujourd’hui les casques sont interdits à vélo, seront-ils demain conseillés quand ils permettront de détecter une alerte sonore dans le brouhaha du trafic ? Sans aucun doute, des fonctionnalités très attendues vont émerger, à l’instar de la traduction audio live et de l’aide auditive capable de s’adapter en temps réel au profil auditif de l’utilisateur et à son environnement. Ce tournant technologique que nous vivons, porté par les progrès matériels et logiciels, est un train à ne pas rater. Dans un contexte d’hégémonie sino-américaine dans les processeurs, avec une production centralisée à Taïwan et une mainmise des Gafam sur les traitements d’IA déportés dans le cloud, l’Europe a une réelle opportunité de revenir dans la course en accélérant la technologie RISC-V et en se positionnant en leader de l’IA embarquée.

Par Éric Benhaim, CTO d’Orosound, et Loïc Lietar, CEO de Greenwaves Technologies

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.