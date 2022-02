[Avis d'expert] Pour les PME industrielles, des composants et surtout des hommes

© Jean-Luc Logel Jean-Luc Logel, président de Wisetec Group et président d’honneur du Cluster EDEN.

Depuis l’automne 2021, la vigueur de la reprise économique se trouve confrontée à la crise des semi-conducteurs, devenus un enjeu central de la production mondiale. La pénurie de puces électroniques a freiné, voire mis à l’arrêt, la production de 90% des entreprises. Les industriels européens peinent à se procurer ce matériau aussi peu visible qu’essentiel à nos modes de vie.

Cela provoque les désorganisations et les retards de livraison que connaissent plusieurs secteurs : automobile, électroménager, smartphones, ordinateurs… Confrontés à une pénurie qui durera probablement jusqu’en 2023 selon l’International Data Corporation (IDC), les entreprises industrielles françaises ne peuvent que déplorer le manque de vision politique à l’échelle européenne et remettre en cause l’éloignement de ces fournisseurs essentiels car la production est majoritairement située à Taiwan (50% de la production mondiale) et aux États-Unis.

Perte d'indépendance industrielle

Manquant de leadership et de vision commune, l’Europe a perdu son indépendance industrielle. Les mesures prises par le gouvernement français sur le PGE (Prêt garanti par l’État) et les trésoreries pour soutenir les PME vont dans le bon sens, mais les charges de production qu’elles subissent ne leur permettent pas encore de réindustrialiser le pays, et ce faisant, d’apporter leur contribution à la construction d’une souveraineté européenne. Par leur puissance et leur dimension mondiale, les géants industriels ont réussi à sécuriser leurs commandes de composants pour les mois à venir, mais ce n’est pas le cas des PME, qui en sont tout aussi dépendantes. Chez Wisetec Group, qui réunit deux PME industrielles à Lyon, nous nous trouvons donc dans l’obligation de nous réinventer pour continuer à satisfaire nos clients internationaux. Et c’est bien notre rôle d’entrepreneur.

Notre développement international, qui est un axe majeur de croissance du groupe depuis les origines, nous fait bénéficier d’un réseau qui permet de subvenir aux besoins de nos clients grâce à un stockage des composants maîtrisé en amont pour faire face à une crise de cette nature. Cela nous permet de continuer à équiper les cabines de pilotage des métros chinois, mais aussi celle du fret français. Pour ce faire, nous avons fait le choix de garder la production en interne plutôt que de transmettre notre savoir-faire à la concurrence étrangère. Les avantages sont nombreux : sécuriser les clients, maîtriser la qualité de production et assurer un maintien en condition opération. Pour garantir à nos clients la pérennité de leurs équipements, nous proposons des services dédiés pour optimiser le cycle de vie de leurs produits. Cela passe par de la veille temps réel sur les composants, le stockage éventuel et proactif de composants en fin de vie, mais aussi par la recherche de seconde source équivalente et si nécessaire de redesign du produit.

Protéger et transmettre les savoirs

S’il est une autre composante majeure de la crise actuelle, c’est la place de l’Homme dans l’activité économique et par conséquent, la gestion des connaissances, qu’illustrent deux actualités marquantes. La menace des cyberattaques nous impose d’investir dans la sécurité pour protéger le savoir de l’entreprise. Mettre en place une architecture solide de défense de notre savoir, afin d’être plus résilient en cas d’attaques qui ne cessent de se multiplier, est une priorité. Ce savoir, il est nécessaire aussi de pouvoir le transmettre.

Nous nous heurtons là à la pénurie de main-d’œuvre, qui souligne autant la faible attractivité du monde du travail pour les jeunes, que l’inadéquation entre les formations dispensées et le marché de l’emploi. Cet ensemble de difficultés met à l’épreuve notre art du management et notre aptitude à « sortir du cadre ». Davantage encore que la pénurie des composants, ces défis humains pourraient gripper la machine. Fort heureusement, c’est de la mobilisation de nos collaborateurs que viennent à court terme les solutions. Faute de pouvoir recruter, nous avons su coopérer et trouver la ressource auprès d’eux. Beaucoup se sont proposés d’apporter leurs compétences sur un poste qui n’était pas le leur. Cela nous a montré que renforcer la polyvalence peut être l’un des leviers d’action des PME industrielles face à au manque de talents qui, comme les composants, peut se prolonger durablement.

S’il est d’ores et déjà une leçon à tirer, c’est que le plus précieux des composants au sein d’une PME, c’est l’être humain !

Par Jean-Luc Logel, président de Wisetec Group (CENTRALP, IRIS Inspection machines) et président d’honneur du Cluster EDEN.

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.