[Avis d'expert] Les jumeaux numériques sont-ils le visage d’une IA éthique ?

Le concept de digital twin (ou jumeau numérique) est apparu pour la première fois au début des années 2000, mais ce n'est qu'au milieu des années 2010 que cette technologie a véritablement commencé à intéresser les industriels. L’industrie automobile, l’aéronautique ou encore les services logistiques ont rapidement intégré l’internet des objets (IoT) à leur stratégie et utilisent désormais les jumeaux numériques pour réduire leurs coûts de conception et le temps de mise sur le marché, via la modélisation et la simulation virtuelle. Ces économies d’échelle suggèrent les possibilités infinies offertes par ces jumeaux, qui permettent une modélisation par anticipation grâce à l’intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, l’idée selon laquelle l’intelligence artificielle serait comme une boîte noire, peu éthique, arbitraire et peu adaptée aux usages grand public s’est renforcée et les critiques se sont multipliées. En 2020, la Commission européenne a mis en garde contre son application dans certains secteurs dits « à risque », comme celui de la santé. Données biaisées, absence de sens commun ou encore manque de certifications, telles sont les critiques auxquelles l’IA fait face et sur lesquelles les autorités travaillent à une forme de réglementation. Or, l’intelligence artificielle peut être à la fois éthique et œuvrer pour le bien de l’être humain, à condition que l’on développe les bonnes applications. Le jumeau numérique en est un exemple.

User de l’infini pour créer des modules éthiques et éco-conscients

La production de jumeaux numériques permet, notamment grâce aux données collectées via l’IoT, non seulement de créer une reproduction virtuelle d’un objet, d’une pièce, d’un équipement industriel, voire d’une ville entière, mais également de simuler l’évolution de cet « objet » dans le temps. Cela vaut pour une installation électrique ou hydraulique comme pour la gestion des produits frais. Avec des données collectées comme la météo ou le taux de CO2 dans l’air, le jumeau numérique peut également modéliser le cycle de vie d’un aliment et prédire sa dégradation. A LIRE AUSSI Créer un jumeau numérique de la Terre, le défi fou que se lance l'Europe

En 2019, 1,3 milliard de tonnes de nourriture ont été dégradées ou jetées dans le monde [1], soit un tiers des ressources alimentaires produites sur le globe, alors même que 800 millions de personnes sur la planète souffrent de malnutrition. Par ailleurs l’indicateur 12, inscrit aux Objectifs de développement durable fixés par l’ONU à l’horizon 2030, prévoit de réduire la moitié du volume de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et de diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement [2]. Deux raisons majeures qui incitent de nombreux industriels à travailler sur la question.

Il devient possible, en simulant le cycle de vie d’un aliment, de définir le moment idéal de la cueillette en fonction de son stade de maturation, du délai et des conditions de son transport, son exposition aux UV, etc.

Avec les jumeaux numériques, il devient possible de prévenir ce gâchis en simulant le cycle de vie d’un aliment, de définir le moment idéal de la cueillette en fonction de son stade de maturation, du délai et des conditions de son transport, son exposition aux UV, etc. Et pourquoi pas de définir un nouveau modèle de tarification dynamique lié à sa date optimale de consommation ou à sa date de péremption. Au-delà d’une aide précieuse pour la préconisation de la date limite de consommation, cette simulation pourrait aider à réduire les pertes alimentaires en rendant économiquement attractif un aliment consommable mais qui ne pourrait plus se conserver longtemps. Et, par conséquent, pourrait également amener les producteurs et les industriels à étudier d’autres filières de distribution plus directe et plus en ligne avec les aspirations du consommer local et de l’économie circulaire.

Pour sauver des vies…

L’autre domaine d'application de grand intérêt du jumeau numérique et de l’IA est celui de la simulation des réactions de la peau et du corps humain lorsqu’ils sont soumis à des tests et observations variés, des produits cosmétiques aux vaccins en passant par le vieillissement de la peau ou de certains organes. Au même titre que d’autres technologies comme le supercalcul, les jumeaux numériques ont été très utiles dès le début la pandémie de Covid-19. À la façon d’un simulateur de pilotage de voiture, les composantes d’un vaccin, sont modélisées pour permettre la simulation virtuelle de leurs effets et des réactions de l’organisme. De même l’utilisation de la peau numérique (digital skin) est expérimentée depuis déjà plusieurs années par les industries pharmaceutique et cosmétique pour concevoir des traitements, limitant ainsi les tests sur les animaux. A LIRE AUSSI Votre jumeau numérique pourrait bien vous sauver la vie

Grâce à l’intégration constante des données récupérées dès le début d’une campagne de vaccination et à une simulation en temps réel, le jumeau numérique permet d’ajuster les doses en fonction des réactions humaines, d’accélérer la production, d’organiser la logistique, etc. Sur le même modèle, l’industrie des jumeaux numériques se base sur les récentes découvertes en matière de microbiotes pour développer des algorithmes capables de détecter les risques de naissance prématurée. Certains de ces algorithmes se sont révélés efficaces à 95 % lorsque l’analyse est effectuée au cours du premier trimestre de grossesse [3].

Outre l’accélération de la recherche, cette méthode fait donc ses preuves en assurant également une mise sur le marché rapide de traitements, et ce en quelques jours, parfois en quelques heures, quand cela pouvait prendre plusieurs années il y a dix ans. En 2019, le cabinet Gartner révélait que 13 % des organisations implémentant des solutions enrichies par les données issues d’objets connectés [4] utilisaient des jumeaux numériques.

Un adjuvant essentiel

La pandémie de Covid-19 a révélé la capacité des technologies à « œuvrer pour le bien commun », qu’il s’agisse d’applicatifs simples, comme l’école en ligne, le divertissement, les cours de sport ou les solutions de communication, ou d’usages plus sensibles, comme la recherche d’un vaccin, l’accélération de la production de médicaments. Il paraît difficile d’ignorer les bénéfices offerts par le numérique, qui peut aller jusqu’à sauver des vies en permettant la détection anticipée de risque de naissance prématurée.

Dans le cas du jumeau numérique plus précisément, celui-ci apparaît comme un adjuvant essentiel pour faire face aux très nombreux défis qui attendent les générations d’aujourd’hui et de demain : protection de la planète, lutte contre la famine, réduction des dépenses énergétiques, lutte contre la cybercriminalité, etc. Au regard de ces enjeux, il semble urgent qu’industriels et entreprises technologiques travaillent ensemble, et en transparence vis-à-vis des citoyens, pour trouver des usages éthiques de l’IA.