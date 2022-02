[Avis d'expert] Entreprises, engagez-vous, la réserve a besoin de vous !

Le 10 janvier 2022 à Nice, Emmanuel Macron a annoncé la création de 1 500 cyberpatrouilleurs supplémentaires dans les prochaines années pour lutter contre les attaques numériques. Et pour atteindre ces 1 500, il compte notamment sur les réservistes.

Quand la nation est en danger et a besoin de renforcer sa défense nationale, cyber ou physique, la réserve se révèle un dispositif indispensable, témoignage de l’engagement des Français aux côtés des forces de l’ordre et des militaires. Ainsi, les civils de tous horizons, étudiants ou salariés, femmes et hommes, contribuent à la défense de leur pays en rejoignant les réserves.

Le pluriel est important car il dit toute la richesse et la diversité de cet engagement. Aux côtés des mieux connues réserves militaires (armée de Terre, Marine nationale, armée de l’Air et de l’Espace, Gendarmerie nationale, etc.), il existe une réserve sanitaire, ô combien utile par les temps qui courent…, et tout un tissu associatif formant une vaste réserve citoyenne sensible aux enjeux de défense et de sécurité. Et toutes réunies constituent une extraordinaire communauté de citoyens engagés, formés et entraînés pour soutenir les forces nationales.

Citoyenneté en actes

Toutes et tous sont prêts à intervenir en cas d’urgence, mais aussi pour des missions plus régulières de formation, de protection ou encore de commémoration. Ces citoyens volontaires sont mobilisés quelques jours par mois en parallèle de leur activité professionnelle, souvent bien distincte du monde militaire.

Cette citoyenneté en actes et le renfort non négligeable qu’elle représente reposent beaucoup sur la seule motivation des individus. Celle-ci est essentielle, mais elle peut ne pas être suffisante. C’est là que les entreprises, qui ont désormais pleinement intégré leur responsabilité sociétale et dont certaines cherchent encore comment la déployer concrètement, ont un rôle majeur à jouer.

Trop souvent, le réserviste salarié – ou employeur – doit trouver seul le moyen de concilier au mieux ses activités professionnelles et ses missions au sein de la réserve. Prendre sur ses congés ou libérer quelques jours dans son emploi du temps peut être compliqué, voire rédhibitoire.

Légalement, une entreprise doit permettre à ses collaborateurs réservistes opérationnels de servir au moins cinq jours par année civile. Mais il est possible d’aller plus loin. Plus loin aussi que la simple signature d’une convention. Et l’entreprise a tout à gagner à apporter son concours actif à de telles initiatives. Reconnaître, accompagner et valoriser ce sens de l’engagement chez certains de ses collaborateurs, n’est-ce pas une manière supplémentaire d’exercer cette responsabilité et ce sens de l’intérêt général qui est désormais au cœur de ses missions ? N’est-ce pas aussi, vis-à-vis de ses collaborateurs actuels ou futurs, une manière concrète, bien loin des discours convenus et des formules marketées, d’exprimer les valeurs auxquelles elle tient et qu’elle souhaite contribuer à promouvoir en son sein comme en dehors ?

Gain matériel considérable

Pour le réserviste comme pour l’entreprise, les contreparties financières sont faibles, mais le gain immatériel considérable. Détermination, persévérance, résilience, autonomie, communication, sens du collectif… La liste est longue des qualités et des atouts que l’engagement encourage et amplifie chez le collaborateur réserviste.

La nation a besoin de réservistes, mais encourager les entreprises à être proactives pour déployer ce dispositif ce n’est pas seulement en appeler à leur sens patriotique. C’est aussi leur permettre d’explorer un champ encore peu connu de leur engagement sociétal et mettre à leur disposition un outil de progrès précieux en matière d’attractivité et d’accompagnement des talents. Alors entreprises, n’attendez plus, engagez-vous !

Par Arnaud Guérin, cofondateur et PDG de Preligens

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.