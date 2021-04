[Avis d'expert ] Entreprise et économie circulaire : ne serait-ce pas juste une question de bon sens ?

Dans un monde aux ressources limitées, le triptyque produire-consommer-jeter ne peut perdurer. L’économie circulaire, contrairement aux approches traditionnelles linéaires, pense la production selon une logique de boucle : elle privilégie le recyclage et le réemploi des ressources, tant techniques qu’organiques. Il n’est donc plus question de produire toujours plus, mais bien de favoriser la création de valeur, ce qui est désormais compatible avec performance économique et compétitivité. Une projection du cabinet McKinsey et de la Fondation Ellen MacArthur souligne même qu’en s’inscrivant dans un modèle d’économie circulaire, l’Europe pourrait réaliser une économie nette de 380 milliards de dollars par an en matières premières, et générer un bénéfice net de 1 800 milliards d’euros d’ici à 2030.

L’économie circulaire est aussi un moyen de diminuer la dépendance des états aux importations de matières premières, et de booster la création de nouveaux métiers. À titre d’illustration, une tonne de déchets recyclés permet de créer dix fois plus d’emplois qu’une tonne enfouie. Grâce à sa capacité à créer de la valeur, ce modèle économique pourrait bien être la solution réconciliant réussite économique et responsabilité écologique.

Aller plus loin : l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

Les lignes bougent. Beaucoup d’entreprises s’inscrivent déjà dans une démarche de recherche accrue de qualité et dans la lutte contre l’obsolescence programmée. Le changement de paradigme continue de s’opérer pour les acteurs qui ne considèrent plus la vente d’un bien, mais celle de son usage : c’est l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Par exemple, on ne va plus vendre une chaudière pour un bâtiment, mais proposer un confort thermique aux habitants. En privilégiant un service et non plus un produit, la responsabilité est mieux partagée. Le fournisseur a tout intérêt à ce que la chaudière soit durable, que la consommation énergétique soit au plus proche des besoins réels des utilisateurs, et que l’équipement soit réutilisable ou puisse se recycler. Cette offre plus éco-efficiente incite à une gestion durable et encourage les pratiques éco-responsables. Cela a du sens tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Économie circulaire : les leviers d’application en entreprise

Dans un monde hyper-connecté, la crise de Covid-19 a mis en lumière les dépendances logistiques de nombreuses entreprises. Ces dernières doivent repenser leur modèle économique et en profitent pour accélérer leur transformation en matière d’économie circulaire.

L’économie circulaire repose sur le bon sens et l’idée de durabilité, qui est un concept ancien. Réparation, réemploi, éco-conception et coopération en sont les piliers.

En créant plus de synergies entre les acteurs des territoires et en encourageant la coopération, pour faire en sorte que les déchets des uns deviennent la ressource des autres.

En faisant appel de façon plus automatique à l’éco-conception des produits manufacturés (prise en compte des problématiques de recyclage, réparabilité, allongement de la durée de vie, démantèlement...).

Et enfin, en travaillant davantage sur la fin de vie de certains produits non éco-conçus, afin d’identifier comment les reconditionner ou les réemployer pour un usage différent.

Comment ?

L’objectif étant de déceler de nouvelles opportunités commerciales pour créer de la valeur ajoutée, et de s’inscrire dans le développement de nouveaux usages.

Bien que jeune dans son aspect normatif, l’économie circulaire repose sur le bon sens et l’idée de durabilité, qui est un concept ancien. Réparation, réemploi, éco-conception et coopération en sont les piliers. Dans un monde aux ressources limitées, on comprend la nécessité de nous engager dans une dynamique plus vertueuse, économe en ressources naturelles et moins productrice de déchets. C’est une réponse économique aussi ambitieuse qu’atteignable. Néanmoins, l’économie circulaire n’est pas le remède miracle à tous les maux et ne doit être appréhendée que pour ce qu’elle tente de résoudre. C’est en la complétant de considérations et d’initiatives sociales et éthiques que nous pourrons construire un projet sociétal véritablement novateur, responsable et durable.



Par Elsa Cabos, consultante environnement chez Scalian

