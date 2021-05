[Avis d'expert] Comment assurer le retour au bureau des salariés en toute sécurité ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Du gel hydro alcoolique ne suffira pas pour le retour au travail...

Depuis plus d’un an déjà, la crise du COVID-19 a fait basculer la vie des salariés qui, pour certains, n’ont toujours pas pu regagner leur entreprise. Afin de faire revenir leurs employés peu à peu en toute sécurité, les entreprises cherchent à redéfinir des espaces de travail qui respectent les gestes barrières. De nouvelles normes doivent être rapidement définies et adoptées, et notamment le contrôle du respect de la jauge sanitaire. Toutefois, leurs mises en application représentent un défi de taille pour les entreprises et exploitants de site. La transformation des espaces de travail en bâtiments intelligents aux moyens de la technologie et de l’optimisation de l'espace physique semble être la meilleure voie pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Garantir un espace de travail plus sûr et plus intelligent

Nombre de personnes limitées par m², mesures de ventilation et d’aération régulières, protocole renforcé pour la restauration collective… autant de mesures qui donnent du fil à retordre aux entreprises. À l’heure où l'amélioration du bien-être et de la sécurité des employés est considérée comme l’élément le plus important sur le lieu de travail, l'un des objectifs du retour des employés au bureau est justement d’équiper le bâtiment pour y parvenir. Et les technologies nouvellement développées sont les seules à pouvoir offrir une vision holistique du respect des consignes sanitaires.

En effet, l’espace de travail "intelligent" le permet en rendant possible son pilotage à travers le contrôle de sa capacité, de son accès et de son usage afin que les collaborateurs aient un maximum de réactivité et de sécurité. Le bâtiment intelligent devient un moyen de contrôle et d’application de la politique de sécurité plus générale au sein de l’entreprise. Or, si jusqu’à présent le bâtiment intelligent était réservé aux sièges de multinationales, ce n’est plus le cas ! Le marché est en train d’évoluer. Les sollicitations viennent dorénavant d’entreprises plus petites qui, sans avoir à réaliser d’importants investissements, cherchent à transformer leur structure pour garantir la sécurité de leurs salariés.

Devenir Intelligent en quelques jours grâce au cloud

Aujourd’hui, les solutions de gestion de bâtiments basées sur le cloud permettent de convertir un bâtiment en un espace intelligent en quelques jours grâce à un déploiement modulaire. Ce procédé permet de répondre aux enjeux immédiats des entreprises en déployant la fonction la plus critique rapidement. Sous la forme de SaaS, ces solutions permettent, avec beaucoup de souplesse, d’appliquer des politiques très strictes telles que la gestion de l’accès aux bâtiments et le respect des jauges sanitaires.

À titre d’exemple, les entreprises ou gérants de site sont en mesure de gérer le nombre de jours par semaine ou par mois pendant lesquels les collaborateurs sont autorisés à rejoindre le site, mais aussi de pouvoir gérer la politique de prévenance : autorisation de réservation de salles de réunion ou d’espace de travail à la dernière minute ou obligatoire sous 24h ou 48h. Accessibles sur un site web dédié ou sur une application sur smartphones, ce type de solutions sont facilement prises en main par les collaborateurs.

S’équiper pour garantir la sécurité des collaborateurs constitue une porte d’entrée vers une approche globale de bâtiments intelligents. Intégrées à la stratégie de transformation numérique des entreprises, les plateformes de bâtiments intelligents apportent une vue d’ensemble sur leurs actifs et leur permettent de prendre des décisions afin de mieux optimiser leurs espaces. Ces plateformes tirent parti des plateformes de jumeaux numériques, de l'IA et de l'apprentissage automatique en s’interconnectant avec l’ensemble de l’infrastructure de l’entreprise notamment avec des capteurs et la technologie WIFI.

Des usages multiples

Tout ou presque est alors désormais possible : réservation et visibilité en temps réel des ressources grâce aux capteurs présents dans les équipements modernes de visioconférence, réservation de places de parking, recherche d’un collaborateur dans un campus, ouverture de portes grâce à des clés numériques, envoi d’alertes en temps réel notifiant des dysfonctionnements… En matière de durabilité, les organisations surveillent également la façon dont la consommation d'énergie, la production de déchets et la compensation des émissions de carbone s'alignent sur les normes du secteur. Avec la collecte de ces informations, les entreprises sont en mesure, au travers de dashboards, de savoir comment leur population de salariés consomme les usages du bâtiment. Il s’agit d’une aide décisionnelle importante.

Enfin, pour aller plus loin pour garantir la santé et le bien-être, les entreprises peuvent aussi se reposer sur la cartographie de la présence des utilisateurs afin de voir en temps réel si des pics de rassemblement sont constatés au travers de capteurs de comptage anonymes unitaires présents dans les couloirs ou salles de réunion. Enfin, elles peuvent contrôler la qualité de l'air et surveiller les paramètres de confort tels que la température, la lumière, et le bruit.

La réintégration des salariés dans leurs bureaux est la nouvelle problématique des entreprises. S’il est indispensable de faire preuve de patience et d'empathie avant tout changement, la technologie semble être leur meilleur allié pour faire respecter les directives de santé publique. Néanmoins, l'expérience sur site doit être transparente et accessible à l’ensemble des employés, par le biais notamment des applications de smartphone faciles à prendre en main. Ainsi, le monde du travail se dirige vers une forme hybride sur site et à distance, avec des collaborateurs qui pourront équilibrer leur vie professionnelle et personnelle grâce à davantage de flexibilité sur leur lieu de travail. Mais ce retour au bureau devra se faire en toute sécurité, garantie par la technologie.

Pierre-Alexandre Mérot, Senior GTM Digital Workplace Manager chez NTT Ltd. en France.

