Avec une appli, l'entreprise de bâtiment GCC favorise le réemploi des matériaux issus de ses chantiers

Favoriser la réutilisation des matériels et de matériaux d’un chantier à un autre, tel est l’objectif de Réutil. Cette application mobile a été créée à destination des équipes du groupe GCC (2 600 personnes, 1,113 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021), spécialisé dans la construction (64% de ses revenus), l’énergie et la promotion immobilière. «Quand on terminait un chantier, on appelait ses contacts pour échanger les matériaux restants. Aujourd’hui, nous facilitons les circuits courts, même si l’application ne sera pas un business pour nous», indique Stéphane Loiseau, directeur technique du groupe.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]