Avec son Packathon, le Geppia stimule l'innovation collective dans les machines d'emballage

Des paperboard annotés avec des schémas. Des post-it collés sur les parois vitrées. Dans ce lieu dédié à l'événementiel du 13e arrondissement de Paris, le 30 juin, une trentaine de personnes phosphorent sur l’avenir de leur métier. Ils sont fabricants de machines, fournisseurs de solution d’automatisation, financeurs, designer et aussi futurs ingénieurs... Certains ont parcouru des centaines de kilomètres. Ils ont tous répondu aux défis du Geppia, le groupement des équipementiers du process et du packaging des industries agroalimentaires."Seul on va vite, à plusieurs on va plus loin", rappelle comme une évidence un participant en conclusion de son pitch de quatre minutes.