Avec sa nouvelle batterie, le chinois CATL prétend propulser des avions

Bientôt des avions électriques alimentés par des batteries ? C’est la folle promesse faite mercredi 19 avril par le chinois CATL, principal constructeur de batteries pour véhicules électriques, dans le cadre du Salon automobile de Shanghai qui se tient du 18 au 27 avril dans la capitale économique chinoise. La nouvelle batterie dite de «matière condensée» présente selon son constructeur une densité énergétique de 500 Wh (Wattheure) par kilogramme. C'est deux fois plus que le modèle le plus puissant de sa gamme actuelle, baptisé Qilin, qui possède une densité énergétique de 255 Wh/kg et s'avère capable de propulser un véhicule électrique sur 1 000 km en une seule charge. Le géant chinois annonce par ailleurs dans un communiqué son intention de lancer «d’ici peu de temps» une production de masse de cette batterie pour les véhicules.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]