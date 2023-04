Avec plus de 14 000 procédures en trois mois, les défaillances d'entreprises retrouvent leur niveau d'avant Covid-19

Ce n’est toujours pas le « mur de faillites » redouté par certains au début de la crise sanitaire, il y a trois ans. Mais le rebond des défaillances d’entreprises, largement entamé depuis plus d’un an, a franchi une étape symbolique. Au premier trimestre 2023, le nombre de procédures collectives ouvertes a dépassé son niveau de début 2019, selon le cabinet Altares. Avec 14 317 entreprises concernées, celui-ci est en hausse de 43,6 % sur un an. « Il n’y a pas vraiment de surprise. Cela fait déjà plusieurs mois que les défaillances rebondissent à un rythme très soutenu », pointe Thierry Millon, le directeur des études d’Altares Dun & Bradstreet.

Ce soubresaut marque un retour à la normale. Pendant deux ans et demi, les entreprises ont bénéficié de soutiens massifs pour traverser la crise sanitaire et énergétique et se relancer. De quoi faire plonger les défaillances à un niveau historiquement bas. L’observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime au global à près de 110 000 le nombre de faillites évitées depuis 2020. « Pour certaines, les difficultés n’ont été que différées. Mais une partie des entreprises se sont refait une santé grâce aux aides déployées », anticipe Thierry Millon.

L'industrie épargnée

