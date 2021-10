Avec la start-up Hipli, La Poste mise sur le colis réutilisable en plastique

"On parle beaucoup de recyclage, mais ce n’est pas la solution au top", estime Laure Mandaron, directrice RSE de la branche courrier colis de La Poste, à propos du nombre croissant de colis issus du e-commerce et des déchets générés. Face aux journalistes venus découvrir les nouvelles solutions d’emballage proposées par l’entreprise, la directrice l’affirme : "l’enjeu, c’est la réutilisation, le réemploi. Moins on produit, moins on gaspille, moins on pollue". Le réemploi, justement, est au coeur du concept de la société Hipli, avec laquelle La Poste a annoncé un partenariat jeudi 21 octobre à Paris. Soutenue par l’éco-organisme Citeo (elle a été lauréate de son Circular challenge en 2020) et l’Ademe, la start-up havraise, créée il y a deux ans, a développé un emballage plastique conçu pour résister à une centaine d’utilisations.