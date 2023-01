Avec l’inflation, la réduction des coûts revient sur le devant de la scène chez les acheteurs

Le rebond est spectaculaire par rapport à l’année précédente. En 2023, la réduction des coûts sera le premier objectif poursuivi par 66% des acheteurs sondés dans une étude sur les tendances et priorités des départements achats, dévoilée mardi 10 janvier. Elle a été réalisée par le cabinet AgileBuyer et le Conseil national des achats, une association regroupant de nombreux professionnels du domaine, et a rassemblé près de 900 réponses.

Lors de la précédente étude, seuls 55% des acheteurs partageaient cet avis, un plus bas depuis au moins 2019. Le retour en grâce de l’objectif de réduction des coûts et donc de contribution au résultat net relèverait toutefois d’une logique différente de celle qui prévalait par le passé. «Auparavant, les acheteurs réduisaient les coûts de façon agressive. Aujourd’hui, l’approche est complètement différente et défensive. On est en train de limiter la casse , estime Olivier Wajnsztok, directeur associé chez AgileBuyer.

L'excès de zèle de fournisseurs sur l'inflation

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]