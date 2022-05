Avec une inflation à 4,6 % sur un an en avril, dans les entreprises, des voix s’élèvent pour procéder à de nouvelles hausses de salaires. Certes les salariés au SMIC ont connu une nouvelle revalorisation le 1er mai, portant l’évolution de leur salaire à +5,9 % entre mai 2021 et mai 2022. Mais les Smicards ne représentent que 12 % des salariés du privé et cela en laisse potentiellement près de 9 sur 10 au bord du chemin. Et toutes les négociations annuelles obligatoires de début d’année ne prévoient de clause de revoyure, loin de là.

Laurent Berger, le secrétaire national de la CFDT juge que les entreprises jouent « insuffisamment » le jeu sur les salaires. Le 2 mai, dans le journal Les Echos, il appelait le gouvernement à « contraindre les branches à renégocier les grilles de salaires sous trois mois après la hausse du SMIC, en y conditionnant les aides publiques.»

