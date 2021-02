Avec Horizon Europe, "nous construisons la Darpa européenne", affirme le DG Recherche et innovation de la Commission européenne

L’Usine Nouvelle - Alors que la crise du Covid-19 met brutalement en avant l’importance de la recherche, le nouveau programme Horizon Europe a convenu en décembre d’injecter 95,5 milliards sur 7 ans dans le domaine. Cela suffira-t-il à redonner sa place à l’Europe dans la recherche ?

Jean-Eric Paquet - Non évidemment. Si l’on prend en compte les financements privés et ceux publics des Etats-membres, Horizon Europe ne représente que 10% de l’effort de recherche européen. Il permet de construire l’espace européen de la recherche, en alignant les efforts des Etats. Dans des domaines comme le quantique, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l’aéronautique, une masse critique au niveau européen est indispensable pour peser dans la compétition internationale. En termes de qualité, de publications, de start-up créées... l’Europe est déjà au top de la recherche mondiale. Mais cela ne se traduit que partiellement sur l’innovation et c’est là que Horizon Europe intervient. Avec un budget très important : alors qu’Horizon 2020 [le précédent programme européen pour la recherche, courant sur la période 2013-2020] comptabilisait 77 milliards d’euros, nous sommes à plus de 95. Malgré l’absence du Royaume-Uni ! D’ailleurs, il devrait s’associer à Horizon Europe en tant que partenaire et porter le budget total du programme à plus de 100 milliards d’euros.



Comment Horizon Europe compte-t-il connecter science et innovation ?

