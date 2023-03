Avec Dizisoft, Fives veut connecter toutes les machines

«Les industriels n’envisagent plus de piloter leurs parcs de machines sans des outils numériques pour suivre leur évolution et réaliser une gestion intelligente». Prenant acte du constat de Thierry Valot, en charge de l’innovation et du numérique chez Fives, le spécialiste des équipements industriels se renforce dans ce domaine. Le groupe a annoncé courant février s’être emparé de Dizisoft, une start-up basée à Villemoirieu (Isère), qui propose un logiciel aux industriels pour consulter leurs données machines en temps réel. Les détails financiers de cette acquisition ne sont pas précisés.

Un renforcement de la division Fives CortX

