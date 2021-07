Airbus, Renault, Thales, Safran... 13 industriels français s’associent pour industrialiser l’IA de confiance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Gil lefauconnier Lors du lancement de Confiance.AI chez Valeo le 1er juillet 2021.

Comment garantir la fiabilité des décisions prises par un algorithme d’intelligence artificielle (IA) ? Indispensable à son acceptation sociale et à son utilisation sur des applications industrielles critiques, le problème dit de l’IA de confiance touche tous les secteurs, des transports à la finance, en passant par l’aéronautique et l’énergie.

C’est pour le résoudre qu’a été lancé, le 1er juillet, le programme Confiance.ai, porté par un collectif de 13 industriels et académiques français et doté de 45 millions d’euros pour la période 2021 – 2024. «Notre objectif est de devenir les meilleurs du monde en fédérant des industriels, des académiques et des start-up», résume Michel Morvan, président de l’Institut de recherche technologique (IRT) SystemX, chargé d’animer et piloter le projet.

Ne pas se contenter d'un miracle

